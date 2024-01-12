Разбитый Range Rover Ким Кардашьян выставили на продажу за 9 миллионов рублей

Принадлежавший американской бизнесвумен, телезвезде и блогерше Ким Кардашьян разбитый автомобиль выставили на продажу за миллионы рублей. Соответствующий материал публикует TMZ.

Речь идет о серебристом Range Rover SE 2022 года выпуска, который мать знаменитости Крис Дженнер подарила ей на 42-летие. Известно, что в тот момент он оценивался примерно в 125 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей).

При этом, согласно информации компании Carfax, предоставляющей отчеты о транспортных средствах, машина находится в поврежденном состоянии. Так, на корпусе имеется несколько вмятин, бамперы разбиты, фары и заднее стекло отсутствуют, а со стороны водителя и пассажира сработали подушки безопасности. В свою очередь, стоимость товара в настоящее время составляет 99 950 долларов (примерно девять миллионов рублей).

По данным TMZ, один из сотрудников Кардашьян попал в аварию, находясь за рулем указанного автомобиля. В результате ДТП пострадавших не оказалось, однако впоследствии Кардашьян продала его неизвестным покупателям. Последние также решили избавиться от транспортного средства, отмечает издание.

В апреле 2023 года Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии. Инфлюэнсерша сообщила, что к продаже доступны сланцы из ее гардероба марки Danward. Так, данные изделия в синем и белом цветах стоили 50 долларов.