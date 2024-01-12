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15:38, 12 января 2024Экономика

Китай установил рекорд по закупкам нефти

Reuters: Китай в 2023 году закупал рекордные 11,28 млн баррелей нефти в сутки

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

По итогам 2023 года Китай установил исторический рекорд по закупкам сырой нефти. В среднем в сутки импорт составлял 11,28 миллиона баррелей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на таможенные данные КНР сообщает Reuters.

Поводом для резкого увеличения поставок стала отмена ковидных ограничений, что привело к большей мобильности населения и росту потребления в транспортной отрасли. Пассажирооборот на автомобильных дорогах в период с января по ноябрь 2023 года вырос на 43,6 процента, а авиаперевозки за год дали прирост в 27 процентов.

При этом спрос на дизельное топливо остается ослабленным из-за проблем в строительном секторе и неопределенности в производстве. По прогнозам аналитиков, потребление нефти в первом полугодии в Китае вырастет на четыре процента.

Ранее стало известно, что в 2023 году внешняя торговля Китая сократилась на пять процентов по сравнению с 2022-м. Импорт упал на 5,5 процента, а экспорт — на 4,6 процента. В денежном выражении объем внешней торговли достиг 5,93 триллиона долларов.

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      Платон Щукин
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