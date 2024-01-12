Рецидивист попытался задушить свою начальницу в российском морге

В Петербурге работник ритуальных услуг пытался задушить свою начальницу в морге

В Санкт-Петербурге 40-летний работник ритуальных услуг попытался задушить свою начальницу в здании медицинского учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии города.

По данным ведомства, словесный конфликт между мужчиной и его 37-летней начальницей начался утром в пятницу, 12 января. В момент перепалки работник напал на женщину, схватил ее за шею и начал душить. Прибывшие на место росгвардейцы задержали нападавшего на месте происшествия и доставили в отдел полиции. Ранее он уже был судим за грабеж, кражу и причинение тяжкого и легкого вреда здоровью. После случившегося потерпевшая обратилась в медпункт за медицинской помощью.

Как уточняет «Фонтанка», инцидент произошел в здании морга на улице Вавиловых. Оба участника конфликта являются сотрудниками организации, оказывающей ритуальные услуги.

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