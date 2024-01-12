Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 12 января 2024Силовые структуры

Рецидивист попытался задушить свою начальницу в российском морге

В Петербурге работник ритуальных услуг пытался задушить свою начальницу в морге

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 40-летний работник ритуальных услуг попытался задушить свою начальницу в здании медицинского учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии города.

По данным ведомства, словесный конфликт между мужчиной и его 37-летней начальницей начался утром в пятницу, 12 января. В момент перепалки работник напал на женщину, схватил ее за шею и начал душить. Прибывшие на место росгвардейцы задержали нападавшего на месте происшествия и доставили в отдел полиции. Ранее он уже был судим за грабеж, кражу и причинение тяжкого и легкого вреда здоровью. После случившегося потерпевшая обратилась в медпункт за медицинской помощью.

Как уточняет «Фонтанка», инцидент произошел в здании морга на улице Вавиловых. Оба участника конфликта являются сотрудниками организации, оказывающей ритуальные услуги.

Ранее 19-летний парень из Челябинской области расправился с двоюродной сестрой. 15-летнюю девочку нашли со следами удушения и ранами живота.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заключила исторический договор в сфере безопасности с Британией. Что вошло в соглашение?

      Депздрав Москвы объяснил решение записывать прием врача в клиниках на диктофон

      В ведущем российском вузе рухнул потолок

      Беспилотник атаковал базу США в Сирии

      Приостановившая карьеру Туктамышева сообщила о возобновлении тренировок

      В «Москвариуме» рассказали о непростых родах косатки Наи

      В Россию решили привезти тысячи африканцев для борьбы с кадровым голодом

      Россиянин выжил после нападения сожительницы с ножом

      Кристен Стюарт снялась в оголяющем тело наряде и грязных носках для журнала

      Британия отказалась от прямого участия в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости