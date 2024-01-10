19-летний россиянин расправился с 15-летней сестрой после ссоры

Под Челябинском 19-летний юноша гвоздем убил 15-летнюю сестру после ссоры

В Челябинской область 19-летний юноша расправился с 15-летней двоюродной сестрой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, трагедия произошла ночью в селе Татищево Карталинского района. Девочку нашли без признаков жизни со следами удушения и ранениями в живот. Вскоре задержали брата школьницы, так как у них ранее были конфликты.

Следователи считают, что родственники поссорились, тогда молодой человек начал душить девочку, а затем шесть раз вонзил в нее гвоздь, найденный в заброшенном здании. Сейчас подозреваемого допрашивают.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) россиянка наняла бомжа для расправы над братом ради квартиры.