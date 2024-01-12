Россиянам назвали состав опасных реагентов для таяния снега

Строительный эксперт Васильев: противогололедные реагенты содержат хлорид магния

Противогололедные реагенты содержат хлорид магния и могут быть опасны и вредны. Состав News.ru привел эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

При этом такие смеси могут растапливать лед даже при 30-градусных морозах, подчеркнул эксперт. Васильев назвал недостатки веществ на основе соли — они агрессивно воздействуют на металлы и оставляют белые следы на обуви. Россиянам, у которых есть домашние животные, приходится регулярно следить за тем, чтобы их питомцы не слизывали вредные вещества.

Альтернатива реагентам — поваренная соль, песок или мраморная крошка. Они безвредны для экологии, человека, металлических конструкций и других покрытий. Плюс крошки в том, что весной ее можно собрать и повторно использовать в следующем году. Минусы песка и крошки в том, что они никак не ускоряют таяние снега, а в подъезде и в прихожей от них будут оставаться грязные лужи.

Эксперт считает, что для многоквартирного дома лучше всего подойду абразивные вещества. Проблему с обледенением крыльца можно решить, постелив на входе специальный нескользящий резиновый коврик.

Ранее жителям столицы пообещали прекращение снегопадов к выходным. В пятницу, 12 января, температура воздуха снизится до минус 13 градусов, в выходные похолодание усилится.