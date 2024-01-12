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08:49, 12 января 2024Среда обитания

Москвичам назвали срок прекращения снегопада

Снегопад в Москве закончится на выходных

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Осадки в Москве прекратятся в грядущие выходные. Срок окончания снегопада жителям столице назвали специалисты центра погоды «Фобос».

Прогнозы обещают прекращение осадков в субботу и воскресенье, после чего наступит похолодание. В пятницу, 12 января, температура воздуха снизится до минус 13 градусов, а в выходные станет еще на пару градусов холоднее.

11 января в Москве заметили аномальные сугробы. За сутки высота снежного покрова достигла 30 сантиметров, что на 10 сантиметров превышает климатическую норму.

Ранее россиян предупредили о главных опасностях морозов. Врач-терапевт Варвара Рубан отметила, что такая погода может негативно сказаться на здоровье даже в условиях городской среды. При этом первое, что страдает в холодную погоду — органы дыхания, в том числе из-за дыхания ртом и попадания в организм грязного холодного и сухого воздуха.

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      Александра Качан
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