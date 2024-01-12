Россиянам посоветовали отказаться от валютных кредитов

Экономист Лобода назвал займы в долларах и евро нецелесообразными для россиян

Кредиты стоит брать в той валюте, в которой зарабатываешь, а с учетом того, что курс рубля на протяжении всей истории современной России «сдает позиции», от займов в долларах евро гражданам нашей страны следует отказаться. Такие советы в беседе с «Газетой.Ru» озвучил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Чудес не бывает, курс рубля на протяжении 33 лет независимости России сдает свои позиции. Поэтому на любом этапе развития кредитных продуктов в значительном выигрыше всегда банки», — предупредил эксперт.

При этом он признал, что в среднесрочной перспективе россияне вряд ли полностью откажутся от кредитов в валюте, поскольку процентные ставки по ним ниже, чем по рублевым. Лобода отметил, что, если рубль будет укрепляться, «брать кредиты в долларах и евро не будет казаться таким уж и абсурдом», а на риски его резкого падения заемщики зачастую предпочитают не обращать внимания.

В 2015 году после снижения курса рубля более чем в два раза, у многих ипотечных заемщиков, бравших кредиты в долларах, возникли серьезные проблемы. На фоне этого ЦБ рекомендовал кредитным организациям реструктурировать валютную ипотеку по официальному курсу на 1 октября 2014 года, когда доллар стоил 39,4 рубля, а в Госдуму даже вносили законопроект, запрещающий выдачу валютных кредитов населению.