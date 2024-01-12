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14:58, 12 января 2024Среда обитания

Россияне бросились продавать старую мебель

Почти четверть россиян продают старую мебель после покупки новой

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Продавать старую мебель после покупки новой предпочитают 23 процента россиян. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу интерьерной компании Mr.Doors.

Отдавать знакомым предметы интерьера также предпочитают 23 процента россиян, столько же рассказали, что выбрасывают их. Отвозят вещи на дачу 19 процентов, а отдают реставраторам семь процентов опрошенных. Некоторые россияне самостоятельно разбирают ненужные вещи и складывают их в гараже. Иногда старая мебель достается соседям ее бывших хозяев.

Россияне все чаще отдают предпочтение осознанному потреблению, отметил пресс-секретарь Mr.Doors Кирилл Герасимов. Он также указал, что раньше устаревшие вещи по умолчанию отвозились на дачу или выбрасывались, сегодня они воспринимаются как возможность подзаработать на перепродаже.

Компания провела опрос среди своих подписчиков в социальной сети, участие в нем приняли более 350 человек.

Ранее россиянам перечислили продукты, портящие мебель при готовке. Это жиры и масла, например, от рыбы, а также содержащие специи продукты.

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      Мария Черкасова
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