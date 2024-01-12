Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

Большинство россиян предпочли отправлять поздравления через соцсети

Больше половины россиян выбирают мессенджеры и социальные сети, чтобы поздравлять близких и коллег с праздниками. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Ремонт со СберУслугами» и соцсетью «Одноклассники». Результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, 53 процента россиян используют интернет, чтобы отправить поздравления и уникальные подарки. Всего в период новогодних каникул пользователи отправляли свыше 2,5 миллиарда виртуальных подарков, причем почти половина из них была отправлена с 30 декабря 2023-го по 1 января 2024 года. Один пользователь «Одноклассников» за 10 дней успел отправить 214 тысяч подарков. В праздничный период 2024 года активность в соцсетях была выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Опрос показывает, что 46 процентов россиян выбирают поздравления по телефону, а 38 процентов используют СМС-сообщения. Лишь 33 процента опрошенных предпочитают поздравлять людей лично. При этом половина опрошенных поздравляют с Новым годом только самых родных и близких. Коллег поздравляли чуть больше 30 процентов респондентов. Пять процентов решили никого не поздравлять.

Ранее стало известно, что около 19 тысяч человек встретили Новый год на борту 90 самолетов российских авиакомпаний. В воздушном пространстве России в момент боя курантов были запланированы полеты 105 воздушных судов.