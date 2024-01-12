Россиянин расправился с девушкой на лестничной клетке из-за ревности

В Петербурге суд приговорил мужчину к 8 годам за убийство из-за ревности

В Санкт-Петербурге суд приговорил Рустама Мурсалова к восьми годам колонии строгого режима за убийство на почве ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, 21 сентября 2021 года Мурсалов расправился с девушкой на лестничной клетке: он не менее девяти раз ударил ее ножом на 13-м этаже дома. Сделал он это, как сообщается, из-за ревности. После осужденный сбросил тело девушки с балкона общего пользования.

Ранее следователи в Раменском предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ 48-летнему местному жителю, подозреваемому в расправе над супругой на почве ревности.