Россиянин решил отомстить двум работникам базы и забил их в вагончике

В Югре россиянин предстанет перед судом за забитых металлом работников базы

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) предстанет перед судом 45-летний житель Нефтеюганского района, обвиняемый в расправе над двумя знакомыми. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 июля 2023 года у проживавшего в вагончике на территории производственной базы в Когалыме россиянина произошла ссора с двумя работниками базы. Обида оказалась столь сильной, что мужчина решил отомстить. Он подобрался к лежащим на спящих местах обидчикам и забил их металлическим предметом.

Убедившись, что коллеги не подают признаков жизни, он лег спать и утром отправился на работу. В ходе расследования уголовного дела суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

11 января сообщалось, что в Тульской области задержали уголовника, подозреваемого в расправе над супругой.