Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:13, 11 января 2024Силовые структуры

Российский уголовник поссорился с женой и забил ее бытовыми предметами

В Новомосковске судимого россиянина задержали за расправу над женой

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Тульской области задержали уголовника, подозреваемого в расправе над супругой. Об этом в четверг, 11 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 января в Новомосковске пьяный россиянин, ранее судимый за разбой, поссорился с женой. В ходе конфликта он стал избивать ее руками, ногами и подвернувшимися под руку бытовыми предметами. Мужчина остановился, лишь когда жена перестала подавать признаки жизни.

Мужчина был задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

23 ноября 2023 года сообщалось, что в Сочи россиянин забил молотком бывшую жену на глазах у малолетнего сына.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер осужденный за хищения на космодроме Восточный. Бизнесмена жестоко избили, а перед смертью он мог сойти с ума

      Экс-депутат Рады заявил об участии офиса Зеленского в дискредитации Порошенко

      Российские дети поиграли с глыбой льда в огромной луже и попали на видео

      «Я один остался». Раненый российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с украинским военным

      Раскрыта загадка исчезновения гигантских обезьян

      Метеозависимым россиянам посоветовали медитировать во время магнитных бурь

      Бывшая российская фигуристка заняла третье место в короткой программе на ЧЕ

      Спасатели нашли телефон пропавшей в Турции россиянки

      Звезда Comedy Club оценил юмор на проекте

      Назван неочевидный ранний симптом деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости