Российский уголовник поссорился с женой и забил ее бытовыми предметами

В Новомосковске судимого россиянина задержали за расправу над женой

В Тульской области задержали уголовника, подозреваемого в расправе над супругой. Об этом в четверг, 11 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 января в Новомосковске пьяный россиянин, ранее судимый за разбой, поссорился с женой. В ходе конфликта он стал избивать ее руками, ногами и подвернувшимися под руку бытовыми предметами. Мужчина остановился, лишь когда жена перестала подавать признаки жизни.

Мужчина был задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

23 ноября 2023 года сообщалось, что в Сочи россиянин забил молотком бывшую жену на глазах у малолетнего сына.