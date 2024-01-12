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21:03, 12 января 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок за наркотики и оскорбление полицейского

В Краснодарском крае осудили мужчину за оскорбление силовика и наркотики

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к трем годам и двум месяцам колонии общего режима за оскорбление и применение насилия в отношении силовика и хранение наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденного также оштрафовали на 15 тысяч рублей.

По версии следствия, 10 марта 2023 года подсудимый напился и начал оскорблять полицейского, который приехал по вызову, чтобы утихомирить его. Мужчина также попытался ударить сотрудника правоохранительных органов, но силовику удалось увернуться. Нарушителя задержали, а в его доме нашли наркотики.

Ранее в Санкт-Петербурге 52-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения порвала полицейскому рубашку и попала под следствие.

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      Варвара Митина
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