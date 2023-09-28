В отношении порвавшей полицейскому рубашку россиянки возбудили дело

В Петербурге возбудили дело в отношении женщины, порвавшей полицейскому рубашку

В Санкт-Петербурге 52-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения порвала полицейскому рубашку и попала под следствие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Женщину обвиняют в преступлении по статьям 319 («Оскорбление представителя власти») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По версии следствия, вечером 1 августа в полицию обратилась петербурженка с просьбой принять меры в отношении скандальной женщины около жилого дома на бульваре Новаторов. Прибывшего на место правоохранителя нарушительница общественного порядка стала оскорблять и попыталась ударить по лицу. После этого она схватила полицейского за рубашку и порвала ее.

Уголовное дело направлено в суд.