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15:41, 12 января 2024Культура

Россиянка из Казахстана бросила Арми Хаммера после помолвки

26-летняя россиянка из Казахстана бросила актера Арми Хаммера после помолвки

Фото: Danny Moloshok / Reuters

26-летняя россиянка из Казахстана Марина Грис бросила 37-летнего американского актера Арми Хаммера, которого ранее обвинили в изнасилованиях и каннибализме. Об этом Марина сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По информации DailyMail, пара состояла в отношениях с лета 2023 года — в июле Хаммер и Грис познакомились в самолете, который направлялся в Рим. В столице Италии пара вместе провела выходные, после чего возлюбленные начали встречаться. Отмечается, что Хаммер часто приезжал к Марине в Прагу, где та работает IT-консультантом.

В октябре актер преподнес возлюбленной кольцо, однако уже в январе Грис заявила в своем блоге, что расстается с Хаммером. О причинах такого решения она не рассказала.

«Прежде чем отправить еще одно неприятное сообщение: я в курсе разговоров и рассказов о нем. Для меня важно констатировать, что мой личный опыт с Арми был позитивным и никоим образом не отражал эти обвинения. Наше решение пожениться и планы на совместное будущее были основаны на силе, воодушевлении и глубокой взаимной заботе. Решение расстаться, хоть и далось трудно, было выполнено с изяществом и уважением», — написала бывшая подруга артиста.

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      Анастасия Астахова
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