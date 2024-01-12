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20:06, 12 января 2024Силовые структуры

Россиянка с одного выстрела пробила камеру в лифте и попала на видео

В Кирове после Нового года женщина выстрелила в камеру в лифте

В Кирове женщина выстрелила в камеру в лифте в первый день Нового года. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как россиянка заходит лифт и с первого выстрела пробивает камеру видеонаблюдения.

По данным канала, это произошло в микрорайоне Коминтерновский. Женщина вышла покурить у подъезда и взяла с собой пневматическое оружие. На обратном пути она решила пострелять. Отмечается, что после праздников она сама пришла в полицию и рассказала об инциденте. Россиянка утверждает, что не знала о том, что ружье заряжено. Ущерб составил пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Новосибирске задержали мужчину, пять раз пытавшегося украсть мандарин из магазина.

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      Екатерина Кашурникова
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