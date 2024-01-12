Российские штурмовики нанесли серию ударов по украинским войскам

МО России: штурмовики Су-25 ВКС нанесли несколько ударов по опорным пунктам ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли серию ударов по опорным пунктам и живой силе украинских войск. Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.

По заявлению оборонного ведомства, удары наносились ВКС по объектам на донецком направлении спецоперации.

«Полет прошел в штатном режиме. По докладу передового авиационного наводчика все указанные цели поражены», — сообщили военные.

7 января сообщалось, что два украинских борта сбиты в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) — Днепропетровской области.