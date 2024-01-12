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13:02, 12 января 2024Путешествия

Российские туристы установили исторический рекорд по поездкам на Кубу

АТОР: в 2023 году Кубу посетили 185 тысяч российских туристов

Фото: Joaquin Hernandez / Xinhua / Globallookpress.com

Почти 185 тысяч российских туристов посетили Кубу в 2023 году, что превышает допандемийный уровень. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в минувшему году на карибском курорте отдохнуло в 3,4 раза больше человек из России, чем в 2022-м. По поездкам на Кубу россияне установили исторический рекорд: предыдущий максимальный показатель в 178 тысяч визитов зафиксировали в 2019 году.

«По количеству туристических прибытий в 2023 году Россия стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы», — отмечается в публикации.

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По мнению туроператоров, спрос на туры в страну Латинской Америки остается стабильно высоким. Благодаря этому авиакомпания Nordwind, которая обеспечивает 84 процента перевозок на Кубу, продлила полетную программу на летний сезон 2024 года.

Ранее российская путешественница побывала на Кубе и пожаловалась на нехватку продуктов в местных магазинах. По словам блогерши, не в дефиците на курорте только ром.

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      Мария Борисова
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