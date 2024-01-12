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12:24, 12 января 2024Россия

Российскому школьнику разворотило руку после шалости с петардой

В Ленобласти 16-летнему школьнику разворотило руку после шалости с петардой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В деревне Каменка Лужского района Ленинградской области 16-летнему школьнику разворотило руку после шалости с петардой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, изделие сдетонировало в руке у юного россиянина. В результате он получил множественные открытые раны левой кисти. Несовершеннолетнего отвезли в больницу Луги и поместили в отделение травматологии. Дальнейшей информации о его состоянии не поступало.

Ранее житель Омска повторил опыт из увиденного в интернете ролика и случайно выбил зубы своему шестилетнему сыну.

До этого в Челябинской области мужчина лишился из-за взрыва петарды руки.

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      Анна Щербакова
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