Российскому школьнику разворотило руку после шалости с петардой

В Ленобласти 16-летнему школьнику разворотило руку после шалости с петардой

В деревне Каменка Лужского района Ленинградской области 16-летнему школьнику разворотило руку после шалости с петардой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, изделие сдетонировало в руке у юного россиянина. В результате он получил множественные открытые раны левой кисти. Несовершеннолетнего отвезли в больницу Луги и поместили в отделение травматологии. Дальнейшей информации о его состоянии не поступало.

Ранее житель Омска повторил опыт из увиденного в интернете ролика и случайно выбил зубы своему шестилетнему сыну.

До этого в Челябинской области мужчина лишился из-за взрыва петарды руки.

