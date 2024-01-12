С шефа Ивлева взыскали более 600 тысяч за представление с гигантским рулетом

С компании шефа Ивлева взыскали 664 тысячи рублей через суд

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск праздничного агентства Graffin-event из Екатеринбурга к компании популярного российского шеф-повара Константина Ивлева, взыскав с нее 664 тысячи рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, компания Ивлева заключила с агентством договор на организацию гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге. На мероприятии устроили представление с приготовлением гигантского рулета весом в 41 килограмм. Кроме того, праздничное агентство организовало парад, в котором участвовали одетые в ростовые куклы еды люди, а также провело кулинарные мастер-классы, оформило площадку и провело другие работы.

Затем, как утверждают в Graffin-event, компания Ивлева заявила, что работы были выполнены некачественно и не расплатилось полностью за организацию мероприятия. После этого праздничное агентство обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил его иск.

О том, что Graffin-event подали на Ивлева в суд, стало известно в октябре 2023 года. Компания захотела в судебном порядке получить оплату их работ на гастрономическом фестивале. Сообщалось, что созданный на мероприятии рулет вошел в книгу рекордов России.