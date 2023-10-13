На Ивлева подали в суд

Праздничное агентство хочет взыскать с шеф-повара Ивлева 664 тыс. руб. в суде

Праздничное агентство Graffin-event из Екатеринбурга подало в суд на популярного российского шеф-повара Константина Ивлева. О том, что оно хочет взыскать с ведущего 664 тысячи рублей, стало известно Shot.

Отмечается, что компания обратилась в суд после гастрономического фестиваля «Да, шеф!» с участием Ивлева, который проходил в Екатеринбурге в июле. «Там съели 50 кг пельменей и приготовили рулет из ветчины с начинкой из сыра и майонеза весом 41 кг — он вошел в книгу рекордов России», — уточняется в публикации.

Агентство Graffin-event помогало организовывать мероприятие. В октябре руководство компании подало в суд и обвинило компанию Ивлева в том, что он не доплатил агентству 664 тысячи рублей. Также заявляется, что один из участников процесса — местный завод «Русагро», производящий майонез, который использовался на фестивале.

Ранее сообщалось, что Ивлев призвал не смеяться над телеведущей Юлией Высоцкой из-за ее кулинарного шоу, которое критиковали в сети из-за неудачно приготовленных блюд. Вместе с тем он счел, что ведущая, как и авторы ее программы, ничего не понимают в готовке.