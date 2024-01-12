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05:20, 12 января 2024Забота о себе

Сексолог дала мужчинам советы по использованию пальцев в сексе

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Стимуляция наружных и внутренних половых органов женщины пальцами требует соблюдения определенных правил, рассказала сексолог Джиджи Энгл. О том, как правильно ее проводить, Энгл рассказала в беседе с изданием Metro.

По словам сексолога, прежде всего обязательно нужно использовать смазку. «Пальцы на клиторе или во влагалище нуждаются в дополнительной смазке, чтобы у женщины не было ощущения прикосновения к нежным местам наждачной бумагой. Всегда обильно смазывайте пальцы и клитор, прежде чем взяться за дело», — объяснила она.

Кроме того, продолжила сексолог, в движениях важно держать ритм — если женщина говорит, что близка к оргазму, ее партнеру нужно продолжать свои действия с той же скоростью и силой давления. Также Энгл рекомендовала воздействовать на вход во влагалище. «Клитор для оргазма имеет решающее значение, но это не значит, что нужно трогать только его», — отметила специалистка.

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Наконец, Энгл призвала не забывать о так называемой точке G — зоне на внутренней передней стенке влагалища, стимуляция которой манящими движениями пальцев также приносит удовольствие. «Попросите партнера надавить ладонью на клитор снаружи, когда он трогает точку G пальцами внутри», — рекомендовала женщинам она.

Ранее сексолог, психотерапевт Андрей Булах рассказал о причинах снижения сексуального желания у женщин. По его словам, либидо может упасть из-за гормонального дисбаланса, нехватки витаминов и минералов.

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      Александра Лисица
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