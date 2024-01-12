Сексолог дала мужчинам советы по использованию пальцев в сексе

Стимуляция наружных и внутренних половых органов женщины пальцами требует соблюдения определенных правил, рассказала сексолог Джиджи Энгл. О том, как правильно ее проводить, Энгл рассказала в беседе с изданием Metro.

По словам сексолога, прежде всего обязательно нужно использовать смазку. «Пальцы на клиторе или во влагалище нуждаются в дополнительной смазке, чтобы у женщины не было ощущения прикосновения к нежным местам наждачной бумагой. Всегда обильно смазывайте пальцы и клитор, прежде чем взяться за дело», — объяснила она.

Кроме того, продолжила сексолог, в движениях важно держать ритм — если женщина говорит, что близка к оргазму, ее партнеру нужно продолжать свои действия с той же скоростью и силой давления. Также Энгл рекомендовала воздействовать на вход во влагалище. «Клитор для оргазма имеет решающее значение, но это не значит, что нужно трогать только его», — отметила специалистка.

Наконец, Энгл призвала не забывать о так называемой точке G — зоне на внутренней передней стенке влагалища, стимуляция которой манящими движениями пальцев также приносит удовольствие. «Попросите партнера надавить ладонью на клитор снаружи, когда он трогает точку G пальцами внутри», — рекомендовала женщинам она.

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