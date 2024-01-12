США заявили об отправке в Эквадор представителей Пентагона и Госдепартамента

Bloomberg: США отправят в Эквадор представителей Пентагона и Госдепартамента

США в ближайшие недели отправят в Эквадор представителей Пентагона и Госдепартамента. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, сообщает Bloomberg.

По его словам, в ходе предстоящего визита американские и эквадорские коллеги совместно «изучат способы более эффективного сотрудничества в борьбе с угрозой, исходящей от транснациональных преступных организаций».

В своем заявлении Миллер уточнил, что уровень насилия и терроризма со стороны наркопреступных элементов, нацеленных на невинных гражданских лиц в Эквадоре, ужасающий, а более 100 тюремных охранников находятся в заложниках. Он также подчеркнул, что происходящее в стране угрожает жизненно важной индустрии туризма.

Как отметил чиновник, в Эквадор поедут генерал, глава Южного командования США Лора Ричардсон, помощник госсекретаря из Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Тодд Робинсон и заместитель помощника госсекретаря из Бюро по делам Западного полушария Кевин Салливан.

Ранее правительство Перу объявило чрезвычайное положение на границе с Эквадором сроком на шестьдесят дней. Кроме того, в стране приняли все необходимые меры «для предотвращения проникновения групп, связанных с организованной преступностью».