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16:46, 12 января 2024Ценности

Стилистка назвала самую модную обувь на 2024 год

Стилистка Маргарет Стоун: обувь в школьном стиле станет самой модной в 2024 году

Фото: Anna Zhuk / Shutterstock / Fotodom

Персональная стилистка Маргарет Стоун назвала самую модную обувь на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте издания Business Insider.

В первую очередь эксперт обратила внимание на ботинки и туфли в школьном стиле. По ее мнению, подобные модели могут придать образу изысканности и элегантности.

Кроме того, популярными станут металлизированные туфли, лоферы и замшевые ботинки челси. «Достаточно прочные, чтобы провести отдых на природе, но в то же время достаточно изысканные, чтобы пойти в них за утренним кофе», — отметила Стоун.

Среди прочего, в тренде остаются белые кроссовки и сапоги в ковбойском стиле. В первом случае подобную обувь рекомендуется сочетать не только с джинсами, но и платьями. Что касается вторых, они, как считает Стоун, будут отлично смотреться с классическими брюками и белым топом.

В заключение собеседница издания посоветовала в этом году присмотреться к балеткам и туфлям на небольшом каблуке.

Ранее стилистка-имиджмейкер Марина Медведь перечислила главные модные тренды на 2024 год. По словам специалистки, в наступившем году актуальность обретут откровенные и яркие наряды в стиле начала 2000-х годов.

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      Мария Винар
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