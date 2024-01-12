Раскрыты подробности о найденной в мешке женщине

СКР возбудил дело об убийстве женщины, найденной в мешке на востоке Москвы

Женщину в строительном мешке нашли во дворе дома в Москве

Начало событий в новости Женщину в строительном мешке нашли во дворе дома в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения женского тела в строительном мешке у жилого дома на востоке Москвы. Подробности «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что жертва — 42-летняя Вероника — приехала на новогодние праздники к дочери, обосновавшейся в Москве. Она нашла в интернете мужчину и 9 января отправилась с ним на свидание в подвал многоэтажного дома на 9-й Парковой улице, уточняет Telegram-канал «112».

Спустя пару часов дочь не смогла связаться с матерью и обратилась в полицию.