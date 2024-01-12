Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:20, 12 января 2024Силовые структуры

Женщину в строительном мешке нашли во дворе дома в Москве

В Москве у жилого дома найдено тело женщины в строительном мешке

Фото: Валерий Данилкин / Коммерсантъ

На востоке Москвы у жилого дома найдена женщина в строительном мешке, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Жертва обнаружена на 16-й Парковой улице. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Работу правоохранительных органов координирует заместитель Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин, добавили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Установлена личность обнаруженной женщины — 42-летняя Вероника приехала в Москву на новогодние праздники в гости к 18-летней дочери, которая недавно обосновалась в столице, рассказала РЕН ТВ родственница Екатерина Дубова. По ее словам, у Вероники остались дома две дочери.

Издание отмечает, что женщина пролежала в мешке двое суток.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Великобритания подпишет историческое соглашение с Украиной. В чем оно заключается?

      Папарацци сняли жену Канье Уэста в шапке-ушанке во время шопинга

      Женщину в строительном мешке нашли во дворе дома в Москве

      Мэр российского города забанил горожан после жалоб на двухметровые сугробы

      Предсказаны последствия массированного удара США и Британии по Йемену

      В НАТО назвали удары по хуситам в Йемене «оборонительными»

      В МИД России рассказали о помощи депортируемым из Латвии гражданам

      Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и подарила его

      Водителя маршрутки задержали за нападение на беременную россиянку

      Обвиняемого в коррупции вице-мэра российского города арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости