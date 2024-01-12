Женщину в строительном мешке нашли во дворе дома в Москве

В Москве у жилого дома найдено тело женщины в строительном мешке

На востоке Москвы у жилого дома найдена женщина в строительном мешке, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Жертва обнаружена на 16-й Парковой улице. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Работу правоохранительных органов координирует заместитель Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин, добавили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Установлена личность обнаруженной женщины — 42-летняя Вероника приехала в Москву на новогодние праздники в гости к 18-летней дочери, которая недавно обосновалась в столице, рассказала РЕН ТВ родственница Екатерина Дубова. По ее словам, у Вероники остались дома две дочери.

Издание отмечает, что женщина пролежала в мешке двое суток.