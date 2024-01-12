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02:29, 12 января 2024Экономика

Tesla приостановит работу в Германии в связи с ситуацией в Красном море

Завод Tesla под Берлином приостановит работу из-за ситуации в Красном море

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Компания Tesla на две недели приостановит производство автомобилей на заводе неподалеку от Берлина в связи с дефицитом комплектующих, который возник по причине логистических сбоев в связи с нападениями на суда в Красном море. Об этом сообщает Reuters.

«Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения в транспортных маршрутах между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды оказывают влияние на производство в Грюнхайде», — приводит агентство заявление Tesla.

В компании пояснили, что транспортировка компонентов занимает более длительное время, что приводит к разрыву в цепочках поставок. Уточняется, что работа завода будет приостановлена с 29 января по 11 февраля.

10 января йеменские хуситы впервые напали на военный корабль США в Красном море в ответ на атаку на их военно-морские силы 31 декабря с американской стороны.

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      Марина Совина
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