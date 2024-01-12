Украинский генерал признал возможности России для продвижения

Кривонос: ВС РФ могут продвинуться на купянском и краснолиманском направлениях

Вооруженные силы России (ВС РФ) имеют все возможности, чтобы продвинуться на купянском и краснолиманском направлениях. Это признал генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

«Давайте рассмотрим возможности русских на купянском и лиманском направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — сказал он.

Кроме того, по словам отставного генерала, у украинских войск есть серьезные проблемы с боеприпасами и минами. Кривонос отметил, что дефицит этого вооружения останавливает атаки ВСУ. В свою очередь, ВС РФ активно применяют FPV-дроны и беспилотники «Ланцет», добавил он.