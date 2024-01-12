Украинцам предложили отсрочку от мобилизации в обмен на услугу

Украинцам предложили отсрочку от мобилизации за строительство фортификаций в ДНР

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) в обмен на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, оплата за услугу будет составлять 20 тысяч гривен (около 46 тысяч рублей). Работников обеспечат жильем и питанием. Согласившиеся получат отсрочку от призыва на период строительства. Всего требуется 300 человек.

11 января кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. В тот же день глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ведомстве подготовили новую редакцию документа с учетом замечаний, высказанных с конца декабря.