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23:03, 12 января 2024Бывший СССР

Украинцам предложили отсрочку от мобилизации в обмен на услугу

Украинцам предложили отсрочку от мобилизации за строительство фортификаций в ДНР

Фото: Reuters

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) в обмен на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным издания, оплата за услугу будет составлять 20 тысяч гривен (около 46 тысяч рублей). Работников обеспечат жильем и питанием. Согласившиеся получат отсрочку от призыва на период строительства. Всего требуется 300 человек.

11 января кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. В тот же день глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ведомстве подготовили новую редакцию документа с учетом замечаний, высказанных с конца декабря.

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      Марина Совина
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