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11:29, 12 января 2024Бывший СССР

Улицу Пушкина в Кишиневе захотели переименовать в честь румынской королевы

Молдавский политик: поданы подписи за переименование улицы Пушкина в Кишиневе

Фото: Calin Stan / Shutterstock / Fotodom

Глава Молдавской национальной партии (МНП) Драгош Галбур подал в мэрию Кишинева петицию о переименовании улицы имени русского поэта Александра Пушкина в улицу имени Марии Эдинбургской, последней королевы Румынии. Об этом политик сообщил в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Представляя желание более 1100 подписавших, сегодня я подал петицию о переименовании улицы Александра Пушкина в Кишиневе в улицу Королевы Марии. (…) Теперь решение за [мэром Кишинева] Ионом Чебаном. Посмотрим, насколько он румын», — заявил Галбур.

В октябре 2023 года молдавский политик объяснил свои планы по переименованию улицы тем, что в Кишиневе уже есть топоним, связанный с поэтом, — Пушкинская горка. Он считает, что центр молдавской столицы должен представлять румынскую национальную историю и культуру.

В конце декабря 2023 года молдавский политик Илан Шор рассказал о планах Запада использовать Кишинев для борьбы с Россией. Он считает, что под видом европейской интеграции республику планируют накачивать оружием, чтобы использовать ее против Москвы.

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      Глеб Палехов
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