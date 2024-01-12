Уволенного главу Службы нацбезопасности Армении переназначили на должность

Пашинян переназначил уволенного главу Службы нацбезопасности Армении Абазяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переназначил на должность главы Службы нацбезопасности уволенного Армена Абазяна. Об этом говорится в указе премьера республики, опубликованном на сайте кабмина.

«Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Республики Армения», — сказано в тексте документа.

12 января президент Армении Ваагн Хачатурян решил уволить Абазяна. При этом, как сообщалось, причины увольнения главы Службы нацбезопасности не были названы.

Абазян стал главой ведомства в ноябре 2020 года. Ранее пост временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны занимал Микаел Амбарцумян, которого уволили спустя месяц после назначения. Отмечалось, что решение экс-президента Армена Саркисяна было принято по предложению Пашиняна.

