В Армении уволили главу Службы нацбезопасности
Президент Армении Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности АбазянаСюжетРоссия и НАТО:
Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности республики Армена Абазяна. Об этом сообщается на сайте президента.
«Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в заявлении. Причины отстранения неизвестны.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о недопустимости любых дискуссий о присутствии российской военной базы в республике. Он напомнил, что, согласно договору, срок пребывания военных в Армении составляет 49 лет, после чего он автоматически продлевается еще на пять лет.
28 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что углубление диалога Армении с НАТО приведет к утрате оборонного суверенитета страны.