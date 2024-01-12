В Армении уволили главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Абазяна

Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности республики Армена Абазяна. Об этом сообщается на сайте президента.

«Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в заявлении. Причины отстранения неизвестны.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о недопустимости любых дискуссий о присутствии российской военной базы в республике. Он напомнил, что, согласно договору, срок пребывания военных в Армении составляет 49 лет, после чего он автоматически продлевается еще на пять лет.

28 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что углубление диалога Армении с НАТО приведет к утрате оборонного суверенитета страны.