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11:45, 30 декабря 2023Бывший СССР

В МИД высказались о присутствии российских военных в Армении

МИД РФ: любые дискуссии о российской военной базе в Армении неуместны и вредны

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что любые дискуссии о присутствии российской военной базе в Армении являются неуместными и вредными. Об этом сообщает РИА Новости.

Галузин напомнил, что срок пребывания военнослужащих РФ в Армении, согласно заключенному 16 марта 1995 года договору, составляет 49 лет, после чего он автоматически продлевается еще на пять лет. По его словам, это соглашение опирается на национальные интересы обоих государств.

«Российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее о целесообразности российской военной базы в Армении высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что 102-я российская военная база в Гюмри — ключевой элемент обеспечения мира в регионе и любые обсуждения этого вредны.

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      Александр Еникеев
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