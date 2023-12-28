Лавров предупредил Армению об угрозах от сближения с НАТО

Лавров: диалог Армении с НАТО приведет к утрате оборонного суверенитета страны

Углубление диалога Армении с Организацией Североатлантического договора (НАТО) приведет к утрате оборонного суверенитета страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Армения продолжает модернизацию армии по стандартам организации, а также приняла участие в нескольких десятках совместных с НАТО мероприятий в 2023 году.

«Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности», — добавил министр.

Глава МИД России отметил, что это не может не вызывать беспокойства. По его словам, ведомство неоднократно предупреждало армянское руководство, что подлинные цели НАТО — это дестабилизация в регионе и укрепление собственных позиций.

Ранее Лавров заявил, что трудности в отношениях между Россией и Арменией будут преодолены при наличии политической воли. Он подчеркнул, что между странами развиваются торгово-экономические связи и отраслевой диалог.