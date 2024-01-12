В Германии сравнили Россию и Украину и предрекли ВСУ поражение

Историк Баберовски: ВСУ ждет поражение из-за различия между Украиной и Россией

Украину ждет поражение в конфликте с Россией из-за неопытности солдат, больших потерь и усталости граждан от боевых действий, считает немецкий историк Йорг Баберовски. Шансы Киева на победу он оценил в интервью T-Online.

Он сравнил положение обеих сторон конфликта, отметив, что ситуация складывается не в пользу Украины. Так, по словам эксперта, многих украинских солдат, воевавших в 2022 году, либо уже нет в живых, либо они получили ранения. Военные недовольны тем, что их приносят в жертву в конфликте, в котором им не удастся одержать победу, отметил он.

Кроме того, добавил историк, украинская инфраструктура подвергается ракетным ударам, а поддержка со стороны западных союзников сокращается. Россия, в свою очередь, наращивает военное производство и успешно противостоит санкциям, отметил Баберовски.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов предрек Украине дефицит боеприпасов. По его словам, войска уже сталкиваются с нехваткой снарядов из-за роста цен. При этом, указал аналитик, Киев сам не может оплачивать боеприпасы, поэтому их должен оплачивать Евросоюз, а это увеличение военного бюджета.