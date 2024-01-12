В Госдуме порассуждали о ковровых бомбардировках Киева

Депутат Госдумы Луговой: ударами по Белгороду Украина провоцирует удар по Киеву

России необходимо защитить Белгород военным путем. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой в беседе с журналистами «Говорит Москва». Фрагмент его высказывания опубликован в Telegram-канале радиостанции.

По мнению политика, одной из целей ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории является попытка спровоцировать Москву на ковровые бомбардировки Киева, «которые могли бы давно сровнять город с землей».

Однако Россия не пойдет на это, отметил Луговой, заявив, что Киев является русским городом. «Поэтому мы не можем уничтожить то, что принадлежит нам по определению», — заключил парламентарий.

Ранее в Кремле прокомментировали обстрелы Белгорода. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ бьют кассетными боеприпасами по центру города, где нет военных объектов. В свою очередь, российские военнослужащие будут делать все, чтобы избавиться от этой угрозы, подчеркнул он.