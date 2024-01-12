В Госдуме высказались о «выбивании страйков» и «сжигании леопердов» на СВО

Депутат ГД Иванов: ВС России на СВО «выбивают страйки» и сжигают «леоперды»

Вооруженные силы (ВС) России продолжают уничтожать поставленную Украине западную технику в ходе специальной военной операции — этот процесс депутат Госдумы Максим Иванов назвал в Telegram выбиванием страйков, а саму технику — уничижительно «леопердами».

По словам Иванова, за уничтоженные «леоперды» бойцы ВС России получают денежное вознаграждение в том числе и от уральских промышленников.

«Мы совместно с уральскими промышленниками продолжаем их поощрять за эти подвиги. Накануне в Центральном Доме Российской Армии вручили очередные премии. Коллегам десантникам. Работа по утилизации западной тяжелой военной техники будет продолжена», — высказался Иванов.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев цитатой прокомментировал прекращение помощи Украине со стороны США. «Пока по Станиславскому: "Не верю!"», — написал парламентарий.