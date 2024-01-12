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12:26, 12 января 2024Россия

В Крыму школьник «воткнул» подростка в асфальт и попал на видео

В крымской Феодосии школьник жестоко избил подростка и попал на видео

В Крыму школьник избил подростка и попал на видео. Снятый в Феодосии ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Крым».

На кадрах школьник «втыкает» оппонента головой в асфальт. Затем он в компании еще одного подростка избивает лежащего на земле человека.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» сообщил, что поводом для драки стала жалоба 12-летней девочки, которая рассказала брату о приставаниях 17-летнего знакомого. Пострадавшего жителя полуострова госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести в одной из крымских больниц.

Ранее в Нижнем Тагиле двое пятиклассников избили ногами девочку-сироту у здания школы. Находившаяся неподалеку мать детей снимала происходящее на видео. В местной полиции попытались сгладить ситуацию, описав ее как скандал, «раздутый из ничего».

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      Алан Босиков
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