Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:59, 12 января 2024Среда обитания

В Ленинградской области почернел снег

В деревне Вистино Ленинградской области почернел снег

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В одной из деревень Ленинградской области почернел снег. Об этом в своем Telegram сообщил телеканал «78».

Речь идет о населенном пункте Вистино Кингисеппского района — там снег и деревья покрылись толстым слоем угольной пыли. По словам местных жителей, виновником происходящего является расположенное рядом предприятие «Ультрамар», занимающееся перевалкой удобрений. Люди жалуются, что из-за угольного снега в деревне нечем дышать, они не выпускают детей гулять и не открывают окна в домах.

По словам пульмонолога Анны Слободкиной, регулярное дыхание таким загрязненным воздухом способно привести к развитию астмы у детей и хронической обструктивной болезни легких у взрослых, характеризующейся появлением одышки.

Жители Вистина сообщают, что обращались во все возможные инстанции с просьбой решить проблему, однако пока этого сделать не удалось. В данный момент экологические службы проводят проверку по факту произошедшего.

В конце декабря стало известно, что Москва-река в районе Краснопресненской набережной покрылась грязью.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти отца

      Эксперты призвали жарить мыло на сковородке

      Одного из богатейших людей России обманули на миллиард долларов. Куда исчезла купленная им самая дорогая картина в мире?

      Женщина раскрыла обман женатого любовника и получила совет

      Мировые цены на уран рекордно выросли

      Археологи раскопали греческий храм со следами жертвоприношений

      Минюст признал иноагентом Бориса Акунина

      Трамп раскритиковал Байдена после ударов США по Йемену

      В России высказались о последствиях заключенного Украиной и Британией соглашения

      Россиянину дали срок за наркотики и оскорбление полицейского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости