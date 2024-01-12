В Ленинградской области почернел снег

В деревне Вистино Ленинградской области почернел снег

В одной из деревень Ленинградской области почернел снег. Об этом в своем Telegram сообщил телеканал «78».

Речь идет о населенном пункте Вистино Кингисеппского района — там снег и деревья покрылись толстым слоем угольной пыли. По словам местных жителей, виновником происходящего является расположенное рядом предприятие «Ультрамар», занимающееся перевалкой удобрений. Люди жалуются, что из-за угольного снега в деревне нечем дышать, они не выпускают детей гулять и не открывают окна в домах.

По словам пульмонолога Анны Слободкиной, регулярное дыхание таким загрязненным воздухом способно привести к развитию астмы у детей и хронической обструктивной болезни легких у взрослых, характеризующейся появлением одышки.

Жители Вистина сообщают, что обращались во все возможные инстанции с просьбой решить проблему, однако пока этого сделать не удалось. В данный момент экологические службы проводят проверку по факту произошедшего.

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