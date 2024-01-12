В Литве назвали ошибкой призывы властей закрыть русские школы

Лидер СДП Литвы Блинкявичюте назвала ошибкой призывы закрыть русские школы

Призыв литовских властей, в частности министра образования, науки и спорта Гинтаутаса Якштаса, закрыть русские школы в республике — ошибка. Так этот шаг назвала лидер Социал-демократической партии (СДП) Литвы Вилия Блинкявичюте в интервью радиостанции «Жиню радияс», передает ТАСС.

«Однозначно полагаю, что это был необдуманный шаг со стороны министра. Он, как считает большинство общества, сделал необдуманную ошибку», — заявила лидер СДП.

Политик напомнила, что в сентябре 2023 года Министерство образования республики пообещало 14 тысячам детей, обучающимся на русском языке, что изменений в системе школ национальных меньшинств не предвидится. Призыв министра в середине учебного года закрыть русские школы как нелояльные на фоне действий России на Украине этому противоречит.

10 января с закрытием учебных заведений предложил не торопиться мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. При этом русские школы не должны быть похожи на гетто с портретами президента России Владимира Путина, считает глава литовской столицы.