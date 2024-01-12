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13:02, 12 января 2024Мир

В МИД России возмутились игнорированием Западом преступлений Киева против Москвы

Захарова: Запад игнорирует террористические преступления Украины против России
СюжетРоссия и НАТО:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Запад игнорирует террористические преступления Украины против России. Этим возмутилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Москву возмущает циничное игнорирование Западом преступных террористических деяний киевского режима, его угроз расширить географию применения подобных практик на другие мирные города России», — заявила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что никто из руководства НАТО и Евросоюза не решился осудить «кровавое варварство киевского режима, совершенное в предновогоднем Белгороде», это является их прямой обязанностью.

Она отметила, что такая позиция западных стран свидетельствует об отсутствии у европейских чиновников контраргументов и элементарной порядочности. «Они просто боятся назвать вещи своими именами и продолжают выгораживать киевских нацистов, оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей», — заключила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что реакция западных чиновников на события в Белгороде указала на отсутствие у них порядочности. По ее словам, толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна.

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      Дарья Балацкая
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