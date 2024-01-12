Захарова заявила об отсутствии порядочности у политиков Запада из-за Белгорода

Захарова: заявления политиков Запада о Белгороде показали их непорядочность

Заявления политиков стран Запада об ударах по Белгороду показали отсутствие у них порядочности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Такие заявления свидетельствуют об отсутствии у еэсовских и натовских политиков, еврочиновников контраргументов, да и элементарной порядочности. Они просто боятся назвать вещи своими именами», — отметила дипломат.

Захарова также добавила, что «толерантность цивилизованных демократий двулична и преступна» и западные политики будут стремиться «оправдывать злодеяния, даже если это выходит так кощунственно и кроваво».

Ранее Захарова назвала лицемерием подготовку Украиной и Швейцарией встречи в рамках Всемирного экономического форума в Давосе на фоне обстрелов Белгорода и Донецка. Она также добавила, что «формула мира», которая будет обсуждаться на форуме, не соответствует существующим реалиям.