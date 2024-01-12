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07:43, 12 января 2024Экономика

В МВФ раскрыли размер требуемой для Украины помощи

МВФ: в 2024 году Украине потребуется $32 млрд финансирования от доноров

Фото: Yuri Gripas / Reuters

В 2024 году Украине потребуется в общей сложности 32 миллиарда долларов финансовой помощи от иностранных доноров. Об этом заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

Всего же Украине в этом году понадобится финансирование в размере около 42 миллиардов долларов, уточнила она. Потребности страны в финансировании по-прежнему остаются «значительными». Вышеуказанные денежные средства необходимы в том числе для поддержания макроэкономической стабильности Украины, заключила Козак.

Она также добавила, что иностранные доноры Украины должны обеспечить выполнение своих финансовых обязательств ради поддержания экономики страны. В этом вопросе, по ее словам, важно придерживаться ранее утвержденного четырехлетнего механизма кредитования Украины с общим финансированием в размере 15,6 миллиарда долларов.

О достижении этой договоренности стало известно во второй половине марта 2023 года. Тогда в пресс-службе МВФ заявили, что денежные средства пойдут на несколько «макроэкономических и финансовых мер» Киева. При этом сумма кредита составила 577 процентов квоты Украины. Как уточнили в фонде, эти средства пойдут на поддержание «фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности» Украины.

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      Анатолий Акулов
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