В отношении разрисовавшего орудие эсминца россиянина возбудили уголовное дело

Разрисовавший орудие эсминца «Бойкий» в Севастополе москвич стал фигурантом дела

Полицейские Севастополя возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы, разрисовавшего морское артиллерийское орудие эсминца «Бойкий» на объекте культурного наследия регионального значения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

Ранее москвич оставил рисунок на морском артиллерийском орудии эсминца «Бойкий» на 11-й береговой батарее в Севастополе. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Граффитисту вменяют часть 1 статьи 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») Уголовного кодекса РФ. Ему может грозить штраф в размере до трех миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

По данным ведомства, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вандализм и кражу.