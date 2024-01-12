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12:01, 12 января 2024Бывший СССР

В Раде предрекли негативную реакцию Запада на жесткую мобилизацию на Украине

Нардеп Яцык: Запад негативно отреагирует на мобилизацию с нарушением Конституции

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Инициатива Кабинета министров Украины по проведению жесткой мобилизации нарушала Конституцию и могла вызвать недовольство у стран Запада. Об этом заявила народный депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцык в интервью «РБК-Украина».

«Западные партнеры могут отреагировать негативно на призыв людей к мобилизации, потому что на это они и выделяют оружие и средства, но они могут негативно отреагировать на осуществление этого с нарушением Конституции», — рассказала она.

Яцык рассчитывает, что новый законопроект учтет замечания и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, и Министерства обороны Украины, и депутатов профильного комитета Верховной Рады.

Агрессивные мобилизационные меры кроме прочего могут привести к новому оттоку населения и росту коррупции. Уже сейчас Временная следственная комиссия по нарушению прав военнослужащих имеет информация, что украинцы платят тысячи гривен на блокпостах, чтобы им не вручали повестки, отметила нардеп.

11 января кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. В тот же день глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ведомстве подготовили новую редакцию документа с учетом замечаний, высказанных с конца декабря.

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      Глеб Палехов
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