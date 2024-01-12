В расписании Шереметьево появилась новая дата запуска авиарейсов в Краснодар

В расписании Шереметьево появились рейсы из Москвы в Краснодар с 16 февраля

В расписании столичного аэропорта Шереметьево появилась новая дата запуска авиарейсов из Москвы в Краснодар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные авиагавани.

Отмечается, что дата сдвинулась на 16 февраля 2024 года. При этом ранее на сайте воздушной гавани было указано, что полеты в столицу Кубани начнут выполняться уже с 12 января.

Ранее в декабре сообщалось, что аэропорт Краснодара не будут открывать для рейсов гражданских самолетов. Минобороны РФ дало отрицательный отзыв по открытию авиагавани Пашковский и запретило снимать ограничения на полеты пассажирских воздушных судов.