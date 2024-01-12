Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:22, 12 января 2024Путешествия

В расписании Шереметьево появилась новая дата запуска авиарейсов в Краснодар

В расписании Шереметьево появились рейсы из Москвы в Краснодар с 16 февраля

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В расписании столичного аэропорта Шереметьево появилась новая дата запуска авиарейсов из Москвы в Краснодар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные авиагавани.

Отмечается, что дата сдвинулась на 16 февраля 2024 года. При этом ранее на сайте воздушной гавани было указано, что полеты в столицу Кубани начнут выполняться уже с 12 января.

Ранее в декабре сообщалось, что аэропорт Краснодара не будут открывать для рейсов гражданских самолетов. Минобороны РФ дало отрицательный отзыв по открытию авиагавани Пашковский и запретило снимать ограничения на полеты пассажирских воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласна на уступки ради многомиллиардной помощи Украине. На что готовы пойти власти ЕС?

      В России пенсионерка упала в ванну с кипятком и попала в реанимацию

      Россияне рассказали об уникальных способах поздравить близких с праздниками

      Эмили Ратаковски снялась в рекламе в купальнике в стиле 80-х

      В двух странах отменили концерты стендап-комика Белого

      Гашек вновь раскритиковал НХЛ за позицию по россиянам

      Россиянин подрезал пассажирский самолет на микроавтобусе и угодил в полицию

      Япония запустила ракету со спутником-шпионом

      «Мы не можем не дать пенсию». Зеленский предупредил о смерти украинских пенсионеров без помощи Запада

      Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с середины декабря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости