В России пенсионерка упала в ванну с кипятком и попала в реанимацию

В Волгограде пенсионерка попала в больницу с ожогом 25% тела после приема ванны

В Волгограде пенсионерка попала в больницу после приема ванны. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

84-летняя россиянка по неосторожности упала в ванну с кипятком. В результате женщина получила ожог 25 процентов поверхности тела. По прибытии в больницу ее поместили в реанимационное отделение. Спасти пенсионерку не удалось.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге, где 66-летнюю женщину госпитализировали после купания в ванне. Петербурженка сидела в ванной, в которую потек кипяток вместо теплой воды. Женщина получила ожог 40 процентов тела.