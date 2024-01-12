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10:45, 12 января 2024Россия

В России пенсионерка упала в ванну с кипятком и попала в реанимацию

В Волгограде пенсионерка попала в больницу с ожогом 25% тела после приема ванны

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Волгограде пенсионерка попала в больницу после приема ванны. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру».

84-летняя россиянка по неосторожности упала в ванну с кипятком. В результате женщина получила ожог 25 процентов поверхности тела. По прибытии в больницу ее поместили в реанимационное отделение. Спасти пенсионерку не удалось.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге, где 66-летнюю женщину госпитализировали после купания в ванне. Петербурженка сидела в ванной, в которую потек кипяток вместо теплой воды. Женщина получила ожог 40 процентов тела.

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      Алан Босиков
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