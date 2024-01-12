В РЖД рассказали о новых пассажирских вагонах с двухметровыми полками

Глава РЖД рассказал Путину о новых пассажирских вагонах с двухметровыми полками

Глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о новых пассажирских вагонах с двухметровыми полками. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Белозеров пояснил, что новые вагоны, которые запустят в декабре 2024 года, будут шире на 30 сантиметров. По его словам, это означает, что полка будет длиннее: не 1,83, а 2 метра. Кроме того, глава РЖД подчеркнул, что проход в вагоне будет на 5 сантиметров шире.

Белозеров также отметил, что компания серьезно продвинулась в создании модульных вокзалов и платформ. «Сделали новый модульный вокзал, полностью наше производство. Производство в двух регионах: в Санкт-Петербурге и в Чечне. Собран из экологического каркаса, из прессованного бруса, повышенная огнестойкость, внутри все сделано», — добавил он.

Ранее глава РЖД заявил, что первый беспилотный поезд «Ласточка» появится на маршруте Московского центрального кольца (МЦК) в середине 2024 года. Известно, что поначалу при тестовых перевозках пассажиров машинист будет находиться в кабине и будет оператором.