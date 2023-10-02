В России появятся беспилотные «Ласточки»

Глава РЖД Белозеров: беспилотные поезда «Ласточка» появятся в середине 2024 года

Первый беспилотный поезд «Ласточка» появится на маршруте Московского центрального кольца (МЦК) в середине 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров в разговоре с РИА Новости.

Поначалу при тестовых перевозках пассажиров машинист будет находиться в кабине и будет по сути оператором. «Это третий уровень автоматизации», — заявил глава компании.

Введение беспилотного движения на МЦК в РЖД объяснили тем, что текущая система управления, выстроенная исключительно на человеческих ресурсах, не справится с более быстрым движением поездов. Сейчас они идут по МЦК с интервалом в четыре минуты, а с автоматизированным управлением будут идти с интервалом в три минуты.

Белозеров также сообщил, что РЖД планирует запустить большинство новых высокоскоростных магистралей (ВСМ) в 2043 году. Дорога из Москвы в Санкт-Петербург будет построена к 2030 году. Билет будет стоить немного дороже «Сапсана», отметил глава РЖД.