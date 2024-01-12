Власти Львова решили мотивировать выплатами вступление в ВСУ

Мэр Львова Садовой анонсировал дополнительные выплаты для новобранцев ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовой анонсировал в Telegram дополнительные выплаты новобранцам подразделений десантно-штурмовых войск и морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Садовой рассказал, что соответствующее решение было принято исполкомом Львова. Размер единовременной выплаты составит 50 тысяч гривен (115 тысяч рублей). Выплаты получат добровольцы, подписавшие контракт с частями десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

«Пусть это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для наших ребят», — добавил политик.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выплаты мобилизованным киевлянам составят 30 тысяч гривен. Он уточнил, что городской совет рассмотрит вопрос материального обеспечения для мобилизованных киевлян на ближайшем заседании.